Die Tüftler der HTL Braunau haben wieder zugeschlagen! Zum fünften Mal in Folge und zum insgesamt achten Mal (2012-2014, 2017-2021) konnte die HTL Braunau die Auszeichnung „Innovativste Schule im Bundesland Oberösterreich“ entgegennehmen. Im Rahmen des Wettbewerbs „Jugend Innovativ“ werden jährlich die besten Schulen des Bundeslandes ausgezeichnet.

Zahlreiche, bestens umgesetzte Projekte ermöglichen jedes Jahr eine große Anzahl an Einreichungen aus der HTL Braunau beim größten österreichischen Wettbewerb für Diplomarbeiten „Jugend Innovativ“. Die Talenteschmiede aus dem Innviertel hat hier seit Jahren die Nase vorn. Dieses Jahr konnten insgesamt acht Projekte einen Digi-Bonus in Höhe von je 300 Euro erlangen. Der Digi-Bonus wird für Projekte vergeben, die sich nicht nur um den aktuellen Stand des Projektes kümmern, sondern auch die Weiterentwicklung in den nächsten Jahren und die Relevanz von digitalen Aspekten für das Projekt im Blick haben. Die Originalität und Kreativität sowie die Qualität der Ausführung und der theoretische Hintergrund waren ausschlaggebend für den Erhalt dieser Anerkennung.

Unter allen eingereichten Projekten der Braunauer erreichten fünf Teams das Halbfinale. Das Projekt „PET-Zersetzung“ von Eva Brunner, Leia Fink und Hannah Huber (alle Abteilung Elektronik und Technische Informatik mit Schwerpunkt Bionik), das unter Betreuung von Benjamin Seeburger entstand, konnte ebenso die Jury überzeugen, wie auch das Projekt „Bio Cup“ von Florian Bachinger, Philip Hautzinger und Alexander Pinzl (alle Abteilung Elektronik und Technische Informatik mit Schwerpunkt Bionik), das von Josef Wagner betreut wurde. Das Projekt „Care Assistant“ von Anja Schustereder und Sarah Schwaiger (beide Abteilung Elektronik und Technische Informatik mit Schwerpunkt Communications), das Kurt Kreilinger betreute, erreichte ebenfalls das Halbfinale.

Noch erfolgreicher war das Projekt „RECPEAT – Torfersatz“, das von Nicole Feichtenschlager, Celina Schramek und Sandra Walzinger (alle Abteilung Elektronik und Technische Informatik mit Schwerpunkt Bionik) unter Betreuung von Benjamin Seeburger erarbeitet wurde und im Finale den dritten Platz in der Kategorie Sustainability mit einem Preisgeld von 1000 Euro erzielte.

Den Sieg und 2000 Euro Preisgeld in derselben Kategorie konnte das Projekt „Biologische Strohdämmung“ von Alexander Brunnauer und Johannes Stöllberger (beide Abteilung Elektrotechnik) unter Betreuung von Franz Vilsecker davontragen. Mitte September wurde diesem Projekt außerdem der oö. Landespreis für Umwelt und Nachhaltigkeit in Höhe von 10 000 Euro verliehen.

„Es freut mich ganz besonders, dass wir auch heuer wieder die Auszeichnung Innovativste Schule im Bundesland erhalten haben. Ich bin selbst seit vielen Jahren Projektbetreuerin und weiß daher, wie anstrengend aber auch erfreulich gute Projektarbeit sein kann. Diese Auszeichnung haben wir durch langjährige, ausgefeilte Zusammenarbeit innerhalb der Schule, durch Kreativität und Innovationsgeist, durch Konzentration auf die wichtigen Themen Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Umwelt erlangt und ich bin allen Schülerinnen und Schülern sowie den betreuenden Lehrkräften sehr dankbar, dass sie diese Arbeit auf sich nehmen und so auch zeigen, was bei uns in der HTL alles möglich ist“, zeigt sich die neue Leiterin der HTL Gerda Schneeberger erfreut.