Die SchülerInnen der vierten Klasse der Mittelschule Mauerkirchen organisierten am Mittwoch, dem 25. Mai, eine sportliche Spendenaktion für den Verein ORA und konnten dabei 1485 Euro sammeln.



MAUERKIRCHEN. Unter der Leitung eines Lehrerteams gingen die SchülerInnen mit großer Freude und Tatendrang an das Projekt heran. In Kleingruppen arbeiteten sie an der Planung des Events. Auch die Sponsoren wurden von ihnen selbst gesucht und um Spenden gebeten.

Nach den Vorbereitungen ging es dann los und der Startpfiff zum Turnier im Turnsaal der Schule fiel. Die SchülerInnen spielten in Teams gegeneinander, wobei es nicht unbedingt auf das sportliche Können ankam, sondern eher auf die Standfestigkeit der TeilnehmerInnen. In den transparenten Plastikbubbles kann es nämlich schon einmal passieren, dass man einen Gegner durch geschickten Körpereinsatz von dessen Weg zum Tor abbringt.

Auch ein mutiges Lehrerteam stellte sich der Herausforderung, musste sich jedoch gegen die Siegermannschaft im Finale geschlagen geben.

Während des Turniers wurden die Zuschauer von den SchülerInnen mit Getränken und kleinen Snacks versorgt. Durch diesen Verkauf und den Einnahmen aus den Sponsorenspenden ergab sich ein Reinerlös von 1485 Euro. Dieser Betrag wurde an den Verein ORA übergeben, welcher sich unter anderem um die Kriegsopfer aus der Ukraine kümmert.