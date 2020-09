HÖHNHART. Zum Saisonfinale haben sich die Faustballerinnen des ASVÖ SC Höhnhart nochmal in Bestform gezeigt. Im Bundesliga-Match mit Hirschbach siegten die Sportlerinnen souverän mit 4:1. Damit beenden sie die Saison auf dem dritten Gruppenrang. "Es war ein tolles Match von unseren Mädels. Ich bin richtig stolz auf diesen super Abschluss", freut sich Sektionsleiter Lukas Diermair.

Skispringer machen sich startklar



Kaum ist die Faustballsaison beendet machen sich die Nordischen aus Höhnhart bereit. Am 13. September geht in der Borbet Allianz Arena der Austria Cup der Skispringer und nordischen Kombinierer über die Bühne. "Die besten Nachwuchsspringer aus ganz Österreich werden in Höhnhart zu Gast sein", sagt Sektionsleiter Daniel Karrer voller Vorfreude. Um 9 Uhr gehts los.