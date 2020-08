Burgkirchner Schützen holen Titel im Ordonnanzgewehr

Am 8. August 2020 lud der Oberösterreichische Schützenverband zur oberösterreichischen Meisterschaft im Ordonnanzgewehr nach Bad Zell ins Mühlviertel.

Die Sportschützen Burgkirchen wurden von vier Schützen vertreten, die bei über 30° am Schießstand ihr Können beweisen wollten. Karl Hofer und Norbert Hötzenauer hatten in der glühenden Mittagshitze bei den Bewerben der allgemeinen Klasse zu kämpfen und platzierten sich im Mittelfeld.

Bei den Senioren konnte der Burgkirchner Josef Hofer seinen Titel im "sitzend" Bewerb verteidigen. Er setzte sich gegen seine 15 Mitstreiter durch und erzielte mit 189 Ringen das beste Ergebnis. Georg Beinhundner platzierte sich mit 187 Ringen knapp dahinter und machte den Doppelsieg perfekt.

Im "liegend" Bewerb zeigte Hofer erneut seine Klasse beim Umgang mit den Gewehren Baujahr vor 1945. Nach den Silbernen in den letzten zwei Jahren konnte er sich mit einem Zehner mehr gegen seinen ringgleichen Konkurrent Günther Schüller vom LHA Linz den Titel sichern.

In der Mannschaftswertung reichte es leider nur zum 4. und 5. Platz.

Die Burgkirchner Ordonnanzgewehrschützen sind in den letzten Jahren immer in den Spitzenplätzen vertreten gewesen und haben Titel und Medaillen bei der Bezirksmeisterschaft, oberösterreichischen Meisterschaft und der österreichischen Meisterschaft nach Burgkirchen geholt.

Herzliche Gratulation!