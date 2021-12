Ninja Habietinek und Harald Wörndl teilen die Leidenschaft für Samojede. Als "Musher" bestreiten die beiden Schneegatterer mit ihren Hunden immer öfter auch Rennen.

SCHNEEGATTERN. Wer an Schlittenhunde denkt, dem kommen gleich der Norden Europas und Huskys in den Sinn. Aber: Die Wintersportart liegt näher als man denkt. Im Innviertel gibt es einige, wenige Schlittenhundesportler. Zwei davon sind Ninja Habietinek (40) und Harald Wörndl (46) aus Schneegattern.

Wie sind Sie beide zu diesem außergewöhnlichen Sport gekommen?

Habietinek: Wir beide haben uns schon als Kinder einen Schlittenhund gewünscht. 2014 haben wir durch Zufall von der Rasse der Samojeden erfahren. Wir waren uns sofort einig, dass dies die perfekten Hunde für uns sind: eine nordische Schlittenhunderasse und der ideale Familienhund.

Was fasziniert Sie an Samojeden?

Samojede sind Allrounder. Sie sind arbeitsfreudig und sehr intelligent, außerdem haben sie eine große Ausdauer und einen enormen Bewegungsdrang. Besonders Ronja und Belle sind durch und durch Zughunde. Zusammen mit Blizzard und Therapiehündin Anniina ist unser Rudel komplett.

Foto: Ninja Habietinek

Wie sieht das Training mit Ihren Hunden aus?

Sobald die Temperaturen auf unter 12 Grad sinken, versuchen wir dreimal die Woche unterwegs zu sein. Trainingswege finden wir zum Glück direkt vor der Haustür. Wir sind derzeit vorwiegend mit dem Rad unterwegs, haben uns aber mittlerweile auch drei Schlitten zugelegt. Optimale Trainingsbedingungen wie Winterwanderwege oder Skatingstrecken fehlen bei uns leider, dafür ziehen wir bei ausrechend Schnee unsere Spuren durch den Kobernaußer Wald.

Welches Wetter ist für diesen Sport ideal?

Je schlechter das Wetter und je kälter es ist, desto eher sind wir unterwegs, desto motivierter sind die Hunde. Meistens ist unser ideales Trainingswetter jenes, wo sonst kein Mensch draußen ist. Und das ist dann etwas ganz besonderes: Wenn man an einem Wintersonntag bei eisigem Schneesturm das Gefühl hat, die Landschaft für sich ganz alleine zu haben.

Samojede haben viel Energie und lieben die Bewegung.

Foto: Ninja Habietinek

Sie nehmen auch an Rennen teil. Wie erfolgreich sind Sie?

Bis 2019 waren wir ausschließlich auf Dryland-Rennen unterwegs und sind mit dem Hunden im Bikejöring – also mit dem Rad - gestartet. Kurz vor dem ersten Lockdown 2020 haben wir in Sportgastein unser erstes Schlittenrennen bestritten. Seither wurden viele Rennen abgesagt. 2019 haben wir gleich zwei Stockerlplätze eingefahren. Im Februar 2022 stehen noch zwei Rennen an.

Ihr Mann und Sie teilen die Leidenschaft für diesen Sport. Wie sieht es da bei Ihren beiden Töchtern aus?

Sie kennen das von Anfang an. Wir haben sie beim Training immer dabei. Belle ist Valentinas Schlittenhund. Sie ist jetzt Sechs und beide sind ein Herz und eine Seele. Bereits mit vier Jahren ist Valentina bei ihrem ersten Kinderrennen gestartet. Carolina ist 2,5 Jahre alt und fährt beim Training im Fahrradanhänger oder Kindersitz mit. Samojeden sind Familienhunde, lieben Kinder und sind am liebsten überall mit dabei.