Am Wochenende startete der Tarsdorfer Ernst Bachmaier vom RSC heindl Paracycling Team mit einem Podestplatz in die neue Handbike-Saison. Beim Europacup-Straßenrennen in Massa (Italien) wurde er in seiner Kategorie MH1 Dritter.

MASSA, TARSDORF. Trotz Kreislaufproblemen behauptete sich Bachmaier im starken neunköpfigen Teilnehmerfeld. 22 Sekunden fehlten ihm schlussendlich auf den zweiten Platz. Bei einer gesamten Renndauer von einer Stunde und 22 Minuten, also nur ein Hauch.

Im April steht ein weiteres Europacuprennen in Veranulova in Italien am Programm. Auch dort gilt es Punkte für die Europameisterschaft in Oberösterreich Ende Mai und die Weltmeisterschaft in Kanada im August zu sammeln.

Letztere ist für Bachmaier der Saisonhöhepunkt. Der Blick ist bereits in diesem Jahr auf die Paralympics 2024 in Paris gerichtet. Das Training für die Rennsaison läuft bereits seit November letzten Jahres. 160 Stunden auf dem Ergometer und Krafttraining hat Bachmaier indoor hinter sich. Ab plus 10 Grad Celsius hat das Außentraining mit dem neuen, extrem leichten Bike begonnen.