Optimale Bedingungen bietet das Bundessportzentrum Maria Alm/Hintermoos, angefangen von den optimalen Trainingsmöglichkeiten - eine eigene Gewichtheber Halle mit zwölf Plattformen, Übernachtung und was natürlich von allen Sportlern sehr geliebt wird, die sehr gute Verpflegung. Von Sonntag, den 12. Juli bis Freitag 17. Juli hatte der Österreichische Gewichtheberverband den ersten von drei Lehrgängen in Maria Alm in den nächsten Wochen ausgeschrieben. Dabei u.a. Olympia Teilnehmer von 2016 Sargis Martirosyan, aus dem Innviertel waren Lena Raidel und Sophie Picker, Florian Reisecker (alle Union Lochen) und Patrick Dürnberger (ATSV Ranshofen) dabei. Die nächsten Lehrgänge des ÖGV finden 26. - 31. Juli und 16. - 21. August statt.

Vom Freitag 17. Juli bis Sonntag, 19. Juli absolvierte dann der Oberösterreichische Verband seinen Trainingslehrgang ebenfalls in der Bundessportschule Maria Alm/Hintermoos. 13 Aktive und drei Trainer waren Vorort im Einsatz. Kursleiter und OÖGV-Sportwart Rudolf Kobler war sehr zufrieden, da alle mit sehr viel Eifer dabei waren. Natürlich wurden alle Corona Vorschriften eingehalten.

Die Teilnehmer des OÖGV - Lehrganges waren: Sophie Picker, Lena Raidel, Chrissy Schröcker, Marie Sophie Holzinger, Jessica Stauceanu, Sarah Grubinger, Johannes Fastenmeier, Stefan Moser, Michael Moser (alle Union Lochen), Sargis Martirosyan, Victoria Hahn und Misakian Amagliak (alle SK Vöest Linz) und Patrick Kamerer (ESV Wels). Als Trainer fungierten: Rudolf Kobler, Roman Kainz und Elisabeth Picker (alle Union Lochen).