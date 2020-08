Miguel Oliveira feiert ersten MotoGP-Sieg – Pol Espargaró komplettiert Podest bei KTM-Heimrennen

SPIELBERG. Unglaubliche Bilder, die vom „BMW M Grand Prix of Styria 2020“ aus dem Murtal um die Welt gehen. KTM beendet die Ducati-Herrschaft auf dem Red Bull Ring.

Miguel Oliveira vom Red Bull KTM Tech 3 Team lässt an diesem 23. August alle österreichischen Motorsport-Fans und als erster Portugiese an der Spitze der MotoGP auch seine Landsleute jubeln. Gleich mehrfach Motorsport-Geschichte schreiben KTM mit dem Heimsieg sowie der Spielberg mit dem ersten Motorrad-GP der Steiermark und dem 900. Rennen der Zweirad-Königsklasse.

Den Start zwar optimal erwischt, musste Pole-SetterPol Espargaró (ESP/KTM) die Führung schon in der ersten Kurve abtreten. Für Suzuki gab Joan Mir gleich zu Beginn den Ton im Steiermark-GP 2020 an. Hinter dem Spanier hielten der Ducati-Rider Jack Miller (AUS) und Takaaki Nakagami (JPN) auf Honda ihre Stellungen Richtung Podest – bis Maverick Viñales (ESP/Yamaha) für Herzrasen auf dem Ring sorgte. Wegen Bremsproblemen musste sich der Spanier am Ende der Start-Ziel-Geraden bei 200 km/h aus dem Sattel werfen, um in der Niki Lauda Kurve nicht mit seiner YZR-M1 in den Air Fence zu krachen. Nach roter Flagge, Rennabbruch und Restart führte Joan Mir das Feld kurz an. Mit vollem Tank und voller Ducati-Power katapultierte sich aber Jack Miller nach wenigen Kurven an die Front. Pol Espargaró lieferte sich ein heißes Duell mit dem Australier und eroberte seine Führung zurück.

Wieder einmal in der finalen Runde bis zur allerletzten Kurve des Red Bull Ringlieferten sich die Führenden einen Zweikampf auf Messers Schneide. Und dann passierte, womit keiner gerechnet hatte: Miguel Oliveira pirschte sich aus dem Hinterhalt an die Spitze heran und wartete auf einen Fehler. Der Portugiese stellte sein Naturtalent, einen Rennverlauf zu lesen, phänomenal unter Beweis und schlug, als es Miller und Espargaró im Zweikampf aus der Ideallinie der Kurve 10 trug, im richtigen Moment zu. Mit diesem cleveren Manöver ließ Miguel Oliveira alle Dämme in den KTM-Boxen brechen.

Den Heimsieg machten alle KTM-Rider in den Top 10 perfekt:Pol Espargaró auf Platz 3, Brad Binder (RSA) auf Platz 8 und Iker Lecuona (ESP) auf Platz 10.

