Das Trainingscamp für die Nachwuchssportler/innen des Oberösterreichischen Gewichtheberverbandes vom 31. Juli bis 2. August 2020 in der Bundessportzentrum Maria Alm/Hintermoos war ein voller Erfolg. Trotz der hohen Temperaturen wurde in der Gewichtheberhalle das vorgeschriebene Pensum von allen Teilnehmern erfüllt. Aus Ausgleich wurde am Samstag Abend ein Volleyball Turnier gestartet. Bereits vom 26. Juli bis 31. Juli hatte der Österreichische Gewichtheberverband seinen zweiten Sommer Trainingslehrgang im Bundessportzentrum mit dabei vom Bezirk Braunau die ÖGV - Kaderathletinnen Sophie Picker und Lena Raidel (beide Union Lochen) sowie vom ATSV Ranshofen Patrick Dürnberger.



Natürlich waren die jungen Heber/innen von der Teilnahme von Österreichs Olympiateilnehmer 2016, Sargis Martirosyan begeistert, Helena Maderegger & Felix Krangler: "Sargis hat uns auch neben seinem Training auf uns ein Auge gehabt und uns wertvolle Tipps gegeben.

Beim OÖGV Lehrgang waren dabei: Juliane Maderegger, Anna Voggenberger, Helena Maderegger, Jessica Stauceanu, Jakob Weber, Michael Moser, Martin Steinhuber, Felix Krangler (alle Union Lochen), Nadine & Selina Ortner, Simon Herejk (alle AK Weng), Victoria Hahn, Jonas Klinger, Luca Modrey, Misakan Amagiak, Sargis Martirosyan (alle SK Vöest Linz),Lukas Schäffer (Union Buchkirchen) und Patrick Hansalek (ESV Wels). Als Trainer fungierten: Florian Maderegger, Patrick Mayr (beide Union Lochen), Manuel Littringer (SK Vöest Linz) und Paul Benjamin (Union Buchkirchen).

Die nächsten Lehrgänge werden: ÖGV vom 16. - 21. August und OÖGV 21. - 23. August wieder in Maria Alm/Hintermoos stattfinden.

Fotos: Florian Maderegger