SCHALCHEN (gwz). Lena Eitzlmair ist Lehrling bei der FMV GmbH für Werkzeugbau und Spritzgussfertigung in Schalchen. Sie übt dort den Beruf der Kunststoffformgeberin aus, und das seit bereits zwei Jahren.

Eitzlmair ist von ihrer Arbeit angetan. Die 19-Jährige aus Altheim strebt eine Zukunft in ihrem Ausbildungsbetrieb an und möchte sich dort weiterbilden. Eineinhalb Jahre liegen noch vor ihr bis zum Lehrabschluss.

Durch eine Empfehlung wurde sie sowohl auf die FMV GmbH sowie auch auf den Lehrberuf aufmerksam und fand schnell Gefallen an der Tätigkeit - ganz besonders an der Vielschichtigkeit ihrer Aufgaben. Der Fokus der Kunststoffformgeberin liegt vorwiegend auf der Verarbeitung, beziehungsweise Formgebung des Kunststoffs.

Auf die Frage hin, ob mehr Männer oder Frauen in ihrem Berufsfeld vertreten sind, weiß Eitzlmair: "Eindeutig mehr Männer." In ihrer Berufsschulklasse beweist sich dieses Statement deutlich: Von etwa 20 Lehrlingen sind nur drei weiblich. Ihrer Meinung nach ergreifen heutzutage mehr Frauen technische oder handwerkliche Berufe, jedoch stelle nicht jeder Betrieb Frauen ein. "Es wollen zwar immer mehr Frauen handwerkliche Berufe erlernen, aber werden nicht immer akzeptiert, da viele noch die Meinung haben, dass Frauen die Tätigkeiten nicht so gut ausüben können wie Männer", so der Lehrling. Eitzlmaier hat den Eindruck, dass dieses Vorurteil teilweise für den Unterschied der Gehälter zwischen Mann und Frau verantwortlich ist. "Meiner Meinung nach finde ich es ungerecht, da jeder Mensch gleichberechtigt werden soll."



Vorteile im Lehrberuf

Eitzlmair genießt die Vorzüge, die eine Lehre für sie bietet: "Man ist früh unabhängig und macht das, was man gut kann und einem gefällt." Die Unabhängigkeit zeigt sich für die Kunststoffformgeberin vor allem dadurch, dass sie ihr eigenes Geld verdienen kann. Sie zieht die Lehre einem Studium vor, da sie sich so keine Gedanken um Studiengebühren machen muss. Zusätzlich schätzt sie die praktische Erfahrung, die sich während ihrer Ausbildung in der FMV GmbH sammeln kann.