Hammerer Aluminium Industries (HAI) gibt 38 Millionen Euro Investitionsvolumen für die Erweiterung der Extrusion in Ranshofen frei. Im Juli 2022 soll das Herzstück des Investitionspakets, die 60MN-Strangpresse, in Betrieb genommen werden.



RANSHOFEN. Aluminium-Experte HAI baut seine Vorreiterrolle bei den Themen Nachhaltigkeit und Technologie weiter aus. 38 Millionen Euro werden in die Kapazitätserweiterung der Extrusion in Ranshofen investiert. 80% dieser Investitionssumme wird dabei an Auftragnehmer in Österreich und Deutschland vergeben.

Entwicklung zum Technologieführer

Die Investition in eine hochautomatisierte 6.000 Tonnen (60 MN) Strangpresse sowie vor- und nachgelagerte Fertigungsanlagen in der Extrusion Ranshofen, ist durch die große Nachfrage von Leichtbau-Komponenten für die Automobilindustrie notwendig geworden.

20 neue Arbeitsplätze

Die HAI-Gruppe entwickelt sich am Standort Ranshofen zum Technologieführer für Aluminiumkomponenten für den Transportbereich. Insbesondere Leichtbaukomponenten für die E-Mobilität werden verstärkt nachgefragt. Auf der neuen Anlage werden hochkomplexe Aluminium-Profile erzeugt. „Für unsere MitarbeiterInnen in Ranshofen ist diese Entwicklung samt der großen Investition 2021 sehr wichtig. Bei der Fertigung der Highend-Profile können wir unsere Kompetenz in der Entwicklung hochfester Aluminium-Crashlegierungen einbringen und unseren Standort zum Technologieführer entwickeln. Damit schaffen wir zukunftssichere Arbeitsplätze in Oberösterreich. Für den Betrieb der neuen Anlage entstehen 20 weitere Arbeitsplätze“, betont CEO Rob van Gils.

Vorreiter bei Sachen Nachhaltigkeit

Durch den Einsatz von durchschnittlich 80% Recyclingmaterial und von Primäraluminium aus zertifizierter Produktion, das zu 100% mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt wird, ist HAI Vorreiter beim Klimaschutz.