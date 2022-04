Hammerer Aluminium Industries (HAI) startet eine großangelegte Digitalisierungsoffensive und investiert in den nächsten vier Jahren 20 Millionen Euro in die Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

RANSHOFEN. Der Aluminium-Experte Hammerer Aluminium Industries (HAI) investiert unter dem Motto „Digital HAIway“ in den nächsten vier Jahren 20 Millionen Euro in die digitale Transformation der Prozesse in der HAI-Gruppe.

Der Mensch im Zentrum



HAI ist eines der größten mittelständische Unternehmen der aluminiumverarbeitenden Industrie in Europa. Um optimale Strukturen für zukünftiges Wachstum und Innovationen sicherzustellen, setzt das oberösterreichische Unternehmen auf eine Digitalisierungsoffensive. „Wir verstehen die Digitalisierung als Möglichkeit, um die Produktqualität und Prozesse auf exzellentem Niveau zu halten. Auf der anderen Seite fokussieren wir auf eine Entlastung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Durch digitale Prozesse ergibt sich großes Potenzial bei der Gestaltung attraktiver Arbeitsplätze. Im Zentrum aller digitalen Projekte steht der Mensch, dem die Digitalisierung dienen sollen“, erklärt CEO Rob van Gils die Motive bei HAI.

Digitalisierung in Bausteinen



Der „Digital HAIway“ wird beim Aluminium-Experten in Ranshofen durch viele Projekt-Bausteine beschritten. „Unsere Digitalisierungsoffensive soll in allen Arbeitsbereichen ein noch zielgerichteteres, besseres Arbeiten ermöglichen. Mit dieser Mission treiben wir die Projekt-Bausteine in den nächsten vier Jahren voran“, erklärt CDO Hermann Kaineder. Dazu zählen etwa die Umstellung des ERP-Systems, Optimierung des Anlagen-Betriebs, Prozessoptimierungen sowie neue Lösungen für Fertigung und Entwicklung.

Gemeinsam in die Zukunft



Die Neuerungen als gemeinsame Chance zu leben, steht im Zentrum aller Aktivitäten. „Wir legen besonderen Wert darauf, alle Mitarbeiterinnen und MItarbeiter in diesen Prozess einzubinden und sie mitzunehmen. Digitalisierung kann nur mit den Menschen funktionieren. Deshalb werden wir eine echte Offensive auch im Wissensmanagement aller Kolleginnen und Kollegen starten. Wir wollen nicht die Menschen ersetzen, sondern ihren Arbeitsalltag vereinfachen", betont Kaineder.

IT-Trainees und Fachkräfte gesucht



Um das Zukunftsprojekt der HAI-Gruppe zu forcieren, werden ambitionierte Berufseinsteiger als IT-Trainees für Informationstechnologie und digitale Transformationsprozesse gesucht. Im Rahmen des 18-monatigen Traineeships werden Absolventen von Höheren Schulen und junge Akademiker mit IT-Schwerpunkt weitergebildet. Auch im Bereich Prozessoptimierung, IT und Technologie bietet der Aluminium-Experte attraktive Positionen mit maximalem Entwicklungspotenzial. „Unser Kurs ist auf gesundes Wachstum ausgerichtet und so wird die HAI-Familie fortlaufend in allen Bereichen erweitert“, lädt CEO Rob van Gils ein. Mehr dazu auf der Firmenhomepage hai-aluminium.com