WILDENAU (tazo).

Angefangen hat alles mit Maria und Josef Kletzl aus Mattighofen, der am 13. Jänner 1952 die Fleischhauerei in Aspach pachtete. Zehn Jahre später kaufte er den Betrieb. Schon 1964 wurde der Bau eines neuen, zweckmäßigeren Gebäudes notwendig, weil sich der Geschäftsbetrieb ausgezeichnet entwickelte.

1982 übernahm dann mit Josef Kletzl und Frau Brigitte die nächste Generation den Betrieb. Sie

erfanden das „Kletzerl“, einen feurigen Rohwurstsnack, der sich seit 1990 größter Beliebtheit bei

den Kunden erfreut.

1995 wurde aufgrund des anhaltenden Erfolgs, und den damit verbundenen ständigen Umbauten,

eine Erweiterung des Unternehmens eingeweiht.

In den Jahren 2007/2008 wurde ein Standortwechsel erforderlich, weil wieder einmal aufgrund deutlicher Umsatzsteigerungen die Kapazitäten erweitert werden mussten.

Unsere Produktpalette umfasst Kletzerl, Schinken, Dauerwurst, Aufschnittwurst, Leberkäse,

geschnittene Produkte, Speckprodukte, Putenprodukte, Grillspezialiäten, uvm.

Wir haben Leitsatz „Im Einklang mit Umwelt und Gesellschaft“ gewählt, weil wir uns als Firma und als Mitarbeiter unserer Verantwortung über unsere Produkte hinaus für Umwelt und Gesellschaft bewusst sind. Die Einhaltung der gesetzlichen Auflagen beim Schutz der Umwelt, der Region, der Mitarbeiter und der Gesellschaft ist uns wichtig. Über den konstruktiven Kontakt mit Nachbarn, Behörden und Interessengruppen versuchen wir, Spannungsfelder rechtzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Nachhaltiges Handeln ist ein wesentlicher Baustein für unsere Zukunft.

In unserem „Wurstparadies“ kann man bei einem einzigartigen Metzgerei Schaugang erleben, wie

die gschmackigen Kletzl Produkte entstehen und dabei unseren Mitarbeitern über die Schulter schauen.

Von der Anlieferung über das Schneiden bis zur Verpackung wird der gesamte Produktionsablauf

anschaulich live oder per Video-Übertragung präsentiert. Dabei erfährt man alles Wissenswerte zum Thema Fleisch und Wurst.

Der Schaubetrieb eignet sich hervorragend für Vereins-, Schul- oder Betriebsausflüge. Im Anschluss

an die Besichtigung gibt es eine herzhafte Jause aus dem Hause Kletzl.

Als 2009, die neue, erweiterte und eine der modernsten Fleischproduktionsbetriebsstätten Österreichs eingeweiht wurde, feierten 8,000 Besucher mit der Familie Kletzl und ihren Mitarbeitern. Das gesamte Werk samt Schaugang wurde am 5. Juli mit einem großen Fest feierlich eröffnet. Aber nicht nur für das leibliche Wohl, sondern auch für gute Unterhaltung wurde gesorgt. Es wurden vom Frühshoppen mit Blasmusik über ein Kinderprogramm bis hin zur Autogrammstunde der SV Ried Stars alles geboten.