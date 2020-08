ALTHEIM (tazo). An jedem Anfang steht eine Idee - so wie an jenem der "Lebenswerkstatt" von Carmen Treml. Bereits als Kind lernte sie Bowtech durch ihre Tante kennen. Später machte sie Ausbildungen zur diplomierten Bowen Therapeutin und zertifizierten Humanenergetikerin. Nun möchte sie dieses Geschenk gerne in die Welt hinaustragen und anderen Menschen damit helfen. "Vor meiner Selbstständigkeit arbeitete ich als Bürokauffrau. Somit blieben mir immer nur die Abende und Wochenenden für meine Klienten. Als mein Kundenstamm immer größer wurde beschloss ich Nägel mit Köpfen zu machen." Sie kündigte ihren Bürojob um sich voll und ganz ihrer Praxis zu widmen. "Als angehender Unternehmer muss man von seiner Idee zu 100 Prozent überzeugt sein. Das heißt auch, dass man nur eine Idee verfolgen soll und nicht mehrere gleichzeitig", rät Patrizia Fasching, Vorsitzende der JW Braunau. Freunde und Familie standen stets hinter Carmen und ihrer Idee. Wirtschaftliche und betriebliche Hilfe erhielt sie von verschiedenen Stellen wie etwa der WKO. "Gerade das Unternehmergründerprogramm beriet mich sehr intensiv und bereitete mich optimal vor."

Richtiges Marketing ist alles



Auch nach der Gründung des Unternehmens sollte man sich noch nicht all zu sehr ausruhen. "Ein guter Auftritt erleichtert die Markenbildung und macht sich langfristig bezahlt. Dazu gehören etwa eine gute Domain, die man sich einfach merken kann, oder auch ein Logo welches das Unternehmen repräsentiert", so Faschang. Mundpropaganda ist jedoch auch heute noch das effektivste Marketing das man bekommen kann. "Und die Leute kommen gerne zu mir um mal etwas neues auszuprobieren", freut sich Treml.

Folgende Dienstleistungen bietet Carmen Treml in ihrer Praxis an:

• BOWTECH die Originale Bowen Technik

• Klangschalenmassage

• Systematische Bilderaufstellung

• Quantenheilung & Chakrenarbeit

• was ist Ihnen bei Ihrer Arbeit ganz besonders wichtig?