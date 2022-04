Simon Fimberger fährt zu seinem Arbeitsplatz von einem Bundesland in das andere.



MOOSDORF, LAMPRECHTSHAUSEN. Der Lehrling der Elektrotechnik ist bei der Moosdorfer Firma EAV Elektro-Anlagen- und Verteilerbau beschäftigt. Der 20-jährige Lamprechtshausener absolviert an der Landesberufsschule Lehen in Salzburg die Ausbildung zum Elektrotechniker. Er wird sie mit Ende September 2022 abschließen. Durch die Lehrlingswebsite des AMS wurde er im Sommer 2019 auf das Unternehmen aufmerksam. Seit September 2019 ist er bei EAV angestellt. Am meisten machen ihm die technische Komponente sowie das Geräteanschließen und In-Betrieb-Nehmen Spaß. „Man trifft auf viele Leute und ist stetig unterwegs“, so Fimberger.

Der Lamprechtshausener entschied sich wegen der Nähe zu seinem Heimatort für das Moosdorfer Unternehmen. Die Pendlerstrecke beträgt mit dem Auto lediglich sieben oder acht Minuten. „Der Betrieb ist zwar in einem anderen Bundesland, jedoch in der unmittelbaren Umgebung“, so der Lehrling. Es gebe laut Fimberger nur ein oder zwei Betriebe, die sich im Umkreis befänden.

Familiärer Betrieb



Das Team sei für den 20-Jährigen ein wichtiger Faktor, da er sich bei dem Unternehmen gut aufgehoben fühle. „Jeder Firmenkollege ist freundlich und zuvorkommend. Wir haben zwar nicht wenig Mitarbeiter, aber es ist trotzdem ein Familienbetrieb. Jeder kennt jeden, es ist sehr familiär und bei Fragestellungen wird einem prompt geholfen“, so Fimberger.

Vorsorgen für die Pension



Laut Geschäftsführer Manfred Emersberger ist die Voraussetzung für einen Top-Arbeitgeber die gerechte Entlohnung. Zeitliche Flexibilität sei dem Geschäftsführer ebenfalls wichtig, um die Mitarbeiter zufriedenzustellen. „Wir haben oftmals eine Vier-Tage-Woche auf den Montagen“, so Emersberger. Die Mitarbeiter der Firma profitieren davon, dass das Unternehmen in die Pensionskasse mit einzahlt. Das wichtigste Kapital der Firma sind laut Emersberger die Mitarbeiter. „Mit motivierten Angestellten können wir bei Kunden gut auftreten.“ Die Verlässlichkeit sei ein weiteres Merkmal, das die Arbeit gelingen lässt. „Die Arbeitsvorbereitung ist für den Abschluss eines Projektes das Wichtigste.“ Dazu gehören auch das Vorlagern und Vorfertigen der Materialien auf der Baustelle.