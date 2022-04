Der Befestigungsspezialist Raimund Beck KG aus Mauerkirchen erhält als weltweit erstes Unternehmen das Circular Globe Label. Das Label wurde von der Quality Austria in Kooperation mit der Schweizer SQS entwickelt und bewertet das gesamte System eines Unternehmens auf ihre Kreislauffähigkeit.

MAUERKIRCHEN. Die Raimund Beck KG ist ein führender Hersteller von Befestigungssystemen. Der Familienbetrieb in vierter Generation wurde 1904 gegründet, beschäftigt heute rund 450 Mitarbeitende und verkauft seine Produkte in 60 Ländern. „Als Pionier in der Befestigungstechnik freut es uns ganz besonders, nun auch im Bereich der Kreislaufwirtschaft mit mutigen Schritten voranzugehen“, sagt Christian Beck, CEO & General Manager.

Aus gepresstem Holz bestehende Nägel

Zwei Gutachter der Quality Austria haben das Unternehmen auf ihre Kreislauffähigkeit durchleuchtet. „Beim Bewertungsverfahren haben zwei Techniken eine besonders wichtige Rolle gespielt: Einerseits SCRAIL-Nagelschrauben, die wie Nägel mit einer Maschine pneumatisch in das Material hineingeschossen und später wie Schrauben wieder herausgedreht werden können. Und andererseits aus gepresstem Holz bestehende Nägel namens LIGNOLOC. Beide Produkte tragen maßgeblich zu Energie-, Material- und Zeiteinsparungen bei“, so Birgit Gahleitner, Produktexpertin für Kreislaufwirtschaft bei Quality Austria.

Spannende Aha-Erlebnisse

Sowohl die Vorbereitungen auf das Assessment als auch das Feedback im Zuge der Begutachtung für das Circular Globe Label brachten dem Unternehmen einige Aha-Erlebnisse: „Gerade bei Verbrauchsgütern wie Nägeln ist es nicht nur für uns enorm wichtig, alle Aspekte der biologischen und technischen Kreislaufschließung mitzudenken, sondern es wird auch für immer mehr Kunden relevant“, betont Christian Beck.

Kreislaufwirtschaft ist mehr als Recycling

„Kreislauffähigkeit muss bereits beim Design mitbedacht werden“, betont Axel Dick, Branchenmanager Umwelt und Energie, CSR bei Quality Austria. Zu den wesentlichen Faktoren gehören beispielsweise Materialeffizienz, Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit. „Es hält sich leider immer noch das Klischee, wonach Recycling und Kreislaufwirtschaft ein und dasselbe sind. Tatsächlich ist Recycling nur ein Teil davon“, erklärt der Umweltexperte.

Umstellung ist keine einmalige Sache

„Die Umstellung auf Kreislaufwirtschaft kann nicht von heute auf morgen realisiert werden. Sie ist auch niemals ein abgeschlossener Prozess. Deshalb sind beim Circular Globe Label bereits im zweiten und dritten Jahr Fortschritts-Assessments in den Unternehmen vorgesehen und die Gültigkeit muss alle drei Jahre verlängert werden“, so Axel Dick abschließend.

Nähere Informationen unter: circular-globe.com