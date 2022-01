Der Lockdown bis eine Woche vor Weihnachten hat sich zweifellos negativ auf das Weihnachtsgeschäft ausgewirkt.

MATTIGHOFEN (ebba). Die BezirksRundSchau hat Günther Ringeltaube, Obmann der Kaufmannschaft Mattighofen, um sein Fazit gebeten.

Wie lautet die Bilanz des Mattighofener Handels zum Weihnachtsgeschäft?

Ringeltaube: Natürlich etwas durchwachsen – bei Dreiviertel der Weihnachtszeit Sperre.

Konnte der verkaufsoffene Sonntag am 19. Dezember nach dem Lockdown noch was retten, oder blieben Frequenz und Umsatz unter den Erwartungen?

Leider war der verkaufsoffene Sonntag eher etwas für die Shoppingcenter. Die Frequenz war überschaubar.

Wie lief das Geschäft dann in der letzten Woche vor Weihnachten? Gab es Last-Minute-Shopper?

Natürlich konnte in Summe einiges am verlorenen Umsatz in den letzten Tagen vor Weihnachten wieder aufgeholt werden, aber der Onlinehandel hat ein großes Stück vom Weihnachtskuchen abbekommen.

Wann waren die stärksten Einkaufstage?

Mittwoch und Donnerstag vor Heilig Abend waren extrem frequentierte Shoppingtage.

Was ging heuer besonders gut?

Es wurden überraschend viele Gutscheine gekauft und auch sehr viel Bekleidung und Sportartikel.

Waren Amazon & Co. wieder die großen Profiteure des Lockdowns oder wurden verstärkt die Angebote des regionalen Onlinehandels in Anspruch genommen?

Gegen die Online-Giganten wird sich in absehbarer Zeit leider auch der regionale Onlinehandel nicht etablieren. Was jedoch gesagt werden muss und sehr positiv ist: Die lokalen Anbieter von Produkten aus der Region, wo die Herkunft nachvollziehbar ist, haben einen gigantischen Aufschwung gemacht – das ist leider vom gesamten Umsatz nur ein Bruchteil.

Wie hoch ist der durch den Lockdown bedingte Umsatzverlust?

Da muss man leider von fast minus 50 Prozent ausgehen.

Was würde es für den regionalen Handel bedeuten, wenn nun ein erneuter Lockdown kommt?

Das wird bei einigen Betrieben dann schon existenzbedrohend werden und ist auf keinen Fall mehr aufzuholen oder zu kompensieren.

