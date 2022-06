Riedel Glas verlegt sein Zentrallager vom bisherigen Standort in Schneegattern nach Weiden in Bayern.

SCHNEEGATTERN, WEIDEN. Die „einmalige Gelegenheit“ eine 50.000 Quadratmeter große Logistikfläche zu erwerben, die direkt an das Werksgelände des größten Nachtmann-Werkes in Weiden in der Oberpfalz anschließt, habe den Ausschlag gegeben, das bestehende Logistikzentrum zu verlegen, heißt es vonseiten des Unternehmens. Mit den zur Firma gehörenden Marken Spiegelau und Nachtmann beliefert Riedel Glas internationale Großkunden.

„Wir haben nicht nach einem neuen Standort gesucht. Aber die logistische Abwicklung über das Zentrallager in Schneegattern ist zuletzt immer öfter sowohl an kapazitätsmäßige als auch logistische Grenzen gestoßen. Wir verlassen den Standort Schneegattern nur sehr schweren Herzens“, sagt Georg Riedel.

„Durch das neue Lager schaffen wir eine unmittelbare Anbindung an die produzierenden Werke in der Oberpfalz“, führt Geschäftsführer Maximilian J. Riedel weiter aus. „Gerade in den herausfordernden letzten eineinhalb Jahren hat sich gezeigt, dass eine räumliche Nähe von Produktion und Logistik, idealerweise ohne Staatsgrenze dazwischen, von zentraler Bedeutung ist.“

Effizienter und nachhaltiger



Neben den abwicklungstechnischen Vorteilen habe die Verlegung des Logistikzentrums nach Bayern vor allem Klima- und Umweltschutzgründe. Durch die Vermeidung der Fahrten zwischen Schneegattern und den Produktionsbetrieben in Deutschland sowie den Containerhäfen können, auf fünf Jahre gerechnet, mehr als 25.000 Tonnen CO2 eingespart werden.

Bereits Ende Juni 2021 hat Riedel Glas das 50.000 m2 große Logistikgelände mit bestehender Hallen- und Infrastruktur in Weiden in Bayern erworben. Der Kaufpreis und die geplanten Erweiterungsinvestitionen belaufen sich in Summe auf zwölf Millionen Euro.

Sozialplan für Mitarbeiter

55 Mitarbeiter, die bisher im Logistikzentrum in Schneegattern beschäftigt waren, sollen das Unternehmen mit einem Sozialplan, der in enger Abstimmung mit den Sozialpartnern erarbeitet wurde, verlassen. Allen Mitarbeitern wurde die Möglichkeit der Weiterbeschäftigung im neuen Zentrallager am Werkstandort in Bayern angeboten.

Maximilian J. Riedel erklärt: „Unser Geschäft in Deutschland boomt. Bei so großer Nachfrage müssen wir schnell liefern können. Das gelingt mit einem in Deutschland ansässigen eigenen Logistikzentrum am besten. Eine Lieferung durch die Post hat sich als zu kompliziert erwiesen.“ Die Zentrale von Riedel Glas bleibe jedenfalls in Kufstein.

ZUR SACHE:

Das Ende von 250 Jahren Glastradition

Bereits seit 1760 ist der Ort Schneegattern mit der Produktion von Glas verbunden. Grund dieser Standortwahl war damals der immense Holzreichtum dieser Gegend. Holz diente als Energieträger für die Befeuerung der Anlagen. Die Glashütte in Schneegattern war ein bedeutsamer wirtschaftlicher Impulsträger.

Riedel Glas zählt heute zu den führenden Glashütten der Welt. Im Juli 2009 ging die lange Tradition der Fertigung mundgeblasener Bleikristallgläser in Schneegattern zu Ende. Heute werden die Gläser nur mehr in Kufstein gefertigt.

Im Riedel-Outlet in Schneegattern konnte man diese noch bis Ende Mai 2022 erwerben. Vom 2012 neu erbauten Logistikzentrum in Schneegattern wurden Riedel Glaswaren in alle Welt exportiert. Mit Anfang Juni 2022 wurde auch das Logistikzentrum geschlossen. Damit fand die Jahrhunderte dauernde Geschichte des Glases in Schneegattern ihr endgültiges Ende.

Zur Hochkonjunktur, um das Jahr 1920, waren in der Glasfabrik an die 1.000 Personen beschäftigt. Der Verein „GlasKultur in Schneegattern“ hat sich zum Ziel gesetzt, die Schneegatterer Glastradition nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und diese für die Nachwelt lebendig zu halten. Ein repräsentatives Glasmuseum ist in Planung.

(Quelle: Adi Falb)