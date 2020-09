Der Eigentümer und Geschäftsführer der F&S BONDTEC Semiconductor GmbH in Braunau wurde in den Vorstand des VDMA gewählt.

BRAUNAU. Siegfried Seidl aus Braunau, CEO und Inhaber des mittelständischen Maschinenbauers F&S BONDTEC Semiconductor, ist neues Mitglied im fünfköpfigen Vorstand der Fachabteilung Productronic im VDMA, dem Verband Deutscher Maschinen-und Anlagenbau.

Dabei handelt es sich um den größten Industrieverband in Europa, er vertritt die Interessen von über 3.300 meist mittelständischen Mitgliedsfirmen, überwiegend aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Schon seit 1994 ist Seidl Geschäftsführer bei der Vorgängerfirma und seit 2015 auch Eigentümer von F&S BONDTEC, einem erfolgreichen Hersteller von Bondmaschinen für die Halbleiterindustrie. Diese High-Tech-Maschinen verschweißen haarfeine Drähte auf Siliziumchips und stellen so die elektrischen Verbindungen zur Außenwelt her, sie haben also eine zentrale Funktion in der gesamten Elektronikindustrie. F&S BONDTEC bietet vor allem Geräte für Forschung, Entwicklung und kleinere bis mittlere Serienproduktion an.

Seidl, der den Studiengang Master Advanced Study (MAS) an der Universität Klagenfurt absolviert hat, ist sicher, dass die Strategie auch weiterhin stimmt: „Um als KMU langfristig erfolgreich zu sein, sollte man nicht einfach dem Mainstream folgen, sondern für sich eine Nische suchen und finden, um sich darin mit der VDMA Productronic als dem richtigen Netzwerk dauerhaft zu behaupten“, äußerte sich Seidl anlässlich seiner Wahl in den Vorstand von VDMA Productronic.