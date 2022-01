Kinder und Job unter einen Hut zu bringen, ist oft nicht einfach. Hilfe vom Arbeitgeber erleichtert das enorm.

RANSHOFEN. Für viele Familien ist es heute nicht mehr denkbar einen Alleinverdiener zu haben. Kinderbetreuung und Job müssen dann parallel geregelt werden. Einrichtungen wie Krabbelstuben und Kindergärten haben oft nur Vormittags geöffnet. Der Spagat zwischen Familie und Job kann dann schnell zu Stress führen. Das weiß auch Bettina Bogner, Leitung Recruiting & Personalentwicklung bei HAI in Ranshofen. "Das Leben läuft nicht nur geradeaus, wir versuchen daher, Arbeitsbedingungen zu ermöglichen, die die verschiedenen Lebensphasen berücksichtigen. Dies beinhaltet Lösungen für Karenzen zu finden, aber auch ein liberales Familienbild zu vertreten."

HAI bietet eine flexible und agile Arbeitswelt, verschiedene Lösungen für unterschiedliche Lebensphasen im Speziellen bei Karenzlösungen. "Männerkarenzen werden vereinzelt gelebt und sind immer mehr im Kommen. Definitives Thema ist das Papa-Monat, welches immer öfter in Anspruch genommen wird." Ebenso bietet HAI seinen Mitarbeitern eine kostenlose Kinderferienbetreuung und Vereinbarungen für die Pflege von Angehörigen.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie eine gute Wort-Life-Balance liegen dem Unternehmen sehr am Herzen. "Dies sollte forciert werden, damit unsere Mitarbeiter langfristig leistungsfähig, gesund, motiviert und zufrieden bleiben. Wir wollen unsere Mitarbeiter langfristig und nachhaltig stärken und ein sicheres Arbeitsumfeld anbieten", so Bogner. HAI ist bestrebt, Privatleben und Karriere in Einklang zu bringen.