Unterstützung beim Generationenwechsel im Unternehmen bieten die Nachfolgerechtsberatungen der Wirtschaftskammer (WKO).

BRAUNAU. Ein bevorstehender Generationenwechsel im Unternehmen wirft für Übergeber und Übernehmer viele Fragen auf. „Die WKO Oberösterreich bietet dazu eine professionelle Unterstützung durch die Nachfolge-Rechtsberatung an“, so Präsidentin Doris Hummer, die stolz darauf ist, dass es dieses Beratungsangebot bereits seit 40 Jahren gibt.

Konkret geholfen wird bei der Betriebsübergabe und -übernahme, und falls kein Nachfolger vorhanden ist, auch bei der Betriebsaufgabe. Im Zuge einer Betriebsübergabe, zum Beispiel durch Schenkung, Verkauf oder Verpachtung, stellt sich auch sehr oft die Frage, ob die Rechtsform geändert werden soll.

In einer persönlichen Beratung durch ein dreiköpfiges Expertenteam der WKO OÖ werden fachübergreifend Fragen aus dem Steuerrecht, Pensions- und Sozialversicherungsrecht, Gewerberecht, Gesellschaftsrecht, Erbrecht und dem Mietrecht behandelt sowie individuelle Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Im ersten Halbjahr 2022 stehen folgende Beratungstage in der WKO Braunau zur Auswahl (vorbehaltlich der jeweiligen Corona-Situation):

Dienstag, 22. März 2022

Dienstag, 24. Mai 2022

Die Kosten für diese einstündige Beratung betragen 125 Euro. Zur Vereinbarung von Beratungsterminen wenden sich Interessenten an die WKO Braunau oder an das Service-Center der WKO Oberösterreich unter Tel. 05-90909 bzw. per Mail an service@wkooe.at.