3 x 2 Karten für die "Querschläger" in Mattighofen zu gewinnen!

Freunde der kritischen und modernen Volksmusik werden voll auf ihre Rechnung kommen, wenn am 19. Mai die "Querschläger" in Mattighofen ihr Konzert abhalten werden. Die Mannen um Sänger Fritz Messner folgen einer Einladung des LIONS-Clubs Mattigtal – und das zu einem besonderen Tag – wurde doch der LIONS-Club International vor genau hundert Jahren, am 19. Mai 1917 in den USA gegründet.



Die 1990 gegründete Band "Querschläger" genießt bereits seit Jahren Kultstatus. Karten gibt es im Vorverkauf um 24 Euro in der Oberbank und auf www.oeticket.com. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt sozialen Zwecken in der Region zugute. Das Konzert beginnt um 20 Uhr und findet in der Sepp-Öller-Halle statt.



Die BezirksRundschau verlost 3 x 2 Karten für das Konzert!