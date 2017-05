37. Feuerwehr Hallenfest in Tarsdorf mit Abschnittsbewerb

AT

, Eichbichl 10 , 5121 Eichbichl AT

Amselgruber Landtechnik , Eichbichl 10 , 5121 Eichbichl AT

Die FF Tarsdorf lädt zum 37. Feuerwehr Hallenfest am Pfingstwochenende in der Amselgruber Festhalle in Eichbichl/Tarsdorf herzlich ein!



Programm Samstag Vormittag 3.6.2017:



Ab 11:00 Uhr Feuerwehrabschnittsbewerb! Eintritt kostenlos!



Ab den Abendstunden spielt die Gruppe volXpop!



Der Reinerlös dient dem Ankauf von Feuerwehrgeräten. Für Unfälle aller Art wird nicht gehaftet.