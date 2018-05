38. Tarsdorfer Hallenfest steht kurz bevor

06.05.2018, 16:11 Uhr

Übernächstes Wochenende findet bereits zum 38. mal das Tarsdorfer Feuerwehr Hallenfest in der Halle von der Fa. Amselgruber Landtechnik statt.

An zwei Tagen verspricht der Veranstalter Stimmung pur so bringt am Samstag Abend die Band Gschamign die Festhalle zum Beben. Am Sonntag findet ein Frühschoppen mit Oldtimertreffen statt, welcher von der TMK Tarsdorf musikalisch umrahmt wird. Für unsere kleinen Gäste bis 10 Jahre haben wir ein Trettraktorrennen! Schon fast zur Tradition ist der Ausklang am Sonntag Abend mit der bayrischen Kultband Topsis geworden. Und für die sichere Heimfahrt, jst ab 24:00 Uhr ein Heimbringerdienst eingerichtet. Also "don't drink and drive"!

An alle Abenden ist der Einlass ab 16 Jahren gestattet (Ausweiskontrolle). Eintritt für das Abendprogramm: 5€Der Reinerlös wird für den Ankauf von Feuerwehrgeräten verwendet.Für Unfälle aller Art wird keine Haftung übernommen.Die FF Tarsdorf freut sich übet Ihren Besuch und auf hoffentlich unvergessliche Stunden in der Halle!