Alles Kopfsache- Was Kopfbedeckungen über uns Aussagen

20.09.2018, 14:56 Uhr

Ausstellungseröffnung am 4. Oktober in Braunau.

Alles Kopfsache

BRAUNAU. Unter dem Motto "Alles Kopfsache- Ob Hut, Helm, Tuch & Co" eröffnet am 4. Oktober um 19 Uhr im Bezirksmuseum Herzogsburg in Braunau eine Ausstellung der Arbeitsgruppe Begegnung der Stadt Braunau.Die Ausstellung beschäftigt sich mit Kopfbedeckungen aus aller Welt. Was der Mensch sich auf den Kopf setzt, sagt viel über seine Herkunft, seine Art zu Denken und zu Glauben, seine Lebensweise und seinen Stand in der Gesellschaft aus.Mit neuen Sichtweisen will die Ausstellung die Besucher mit den eigenen, bereits oft festgefahrenen Meinungen und Denkweisen konfrontieren und dazu herausfordern, diese zu hinterfragen. Dies bietet Gelegenheit, persönliche Sichtweisen zu erweitern. Ängste und Vorurteile Fremdem gegenüber zu distanzieren und so einen kleinen Beitrag zu mehr Toleranz und Respekt zu leisten.

Zur Ausstellung

Die Arbeitsgruppe Begegnung der Stadt Braunau initiiert die Ausstellung nach einer Idee von Brigitta Bartosch. Ein Teil der gezeigten Bilder stammt von einer Wanderausstellung der Volkshilfe Oberösterreich. Auch Alois Stockhammer steuerte zahlreiche Fotografien von Kopfbedeckungen aus aller Welt und Braunau bei.Die Ausstellung wird am 4. Oktober um 19 Uhr eröffnet und ist von 5. bis 30. Oktober jeweils von 13.30 Uhr bis 17 Uhr im Bezirksmuseum Herzogsburg zu sehen.Am 19. Oktober findet um 19 Uhr eine Lesung aus dem "Kopftuch-ABC" von Edith Konrad und Seinab Alawieh statt.Mit dieser Veranstaltung beteiligt sich die Stadt Braunau an den österreichischen Tagen der Diversität, "DIVÖRSITY 2018", die gelebte Vielfalt in Österreich sichtbar machen wollen.