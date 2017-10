, Stadtplatz 2 , 5280 Braunau am Inn AT

Tourismusbüro Braunau , Stadtplatz 2 , 5280 Braunau am Inn AT

"Hans Steininger" zeigt Interessierten am 26. Oktober um 15 Uhr "seine" Stadt und Lieblingsplätze und erzählt einiges über die Geschichte und die Geschichten von Braunau am Inn. Die Führung ist kostenlos. Treffpunkt: Vor dem Tourismusbüro, Stadtplatz 2.



Anmeldungen bis 25. Oktober, per E-Mail an info@tourismus-braunau.at oder telefonisch unter 07722/62644 bzw. direkt im Tourismusbüro Braunau.



Fotos: Photo Ernesto