"Einführung in die Radiästhesie und deren Methoden zur Stärkung der Lebensenergie". Unter diesem Titel veranstaltet Radiästhet Xaver Brühwasser am Samstag, 4. November, von 9.30 bis 16.30 Uhr einen Kurs für alle, die mehr über "das geheimnisvolle Drittel in unserem Leben" erfahren möchten. Der Kurs findet im Salettl von der Schlosstaverne zur Reibn in Ach Wanghausen statt. Da nur zehn Teilnehmer möglich sind, wird um eine rasche Anmeldung ersucht. Anmelden kann man sich bei Wohnkultur Brühwasser unter office@bruehwasser.at.

Die schwächende Wirkung auf das Immunsystem und auf die Lebensenergieaura durch Erd-Störzonen, E-Smog, energieraubender Bettmaterialien, Trinkwasser, etc. kann mit Hilfe von Testmethoden mit Rute und Pendel am Menschen erfasst werden.Daraus resultieren Empfehlungen zur Vermeidung dieser Belastungen mit dem Ziel, der Lebensenergie die Möglichkeit zur Regeneration zu geben um langfristig eine Vergrößerung der Lebensenergie-Aura wieder einleiten zu können.