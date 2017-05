Der Schmollner Pflanzenmarkt hat einiges zu bieten

AT

Beim Pflanzenmarkt für Hobbygärtner wird der Klostergarten Maria Schmolln am Sonntag, 21. Mai, zum Marktplatz. Von 9 bis 17 Uhr könnnen sich Gartenfreunde durch eine reiche Auswahl an Kräuter- und Gemüsepflanzen, sowie viele Bio-Jungpflanzen der Arche Noah stöbern. Rosen mit passenden Begleitstauden und die ersten Sommerblumen gibt´s von der Gärtnerei Bachleitner. Zudem gibt's auch gesundes heimisches Beerenobst für die hauseigene Vitaminbar.



Unterschiedliche Aussteller mit Dekorativem und Nützlichem für Haus und Garten bereichern den Markt. Es können auch EZA- und Lebenshilfe-Produkte erworben werden. Um 13 und 14.30 Uhr gibt der Gartenspezialist Alfred Penninger Tipps.



Zur Stärkung zwischendurch werden Kaffee und hausgemachte Mehlspeisen an der Buchtelbar angeboten. Die Besucher werden auch mit Aufstrichen, Säften und Waldmeisterbowle verwöhnt. Der Eintritt zum Pflanzenmarkt und zum Klostergarten ist frei.