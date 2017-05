"Die Sprache der Musik" – Konzert in Altheim

Am Sonntag, dem 28. Mai, wird in der Landesmusikschule Altheim ein ganz besonderes Konzert unter dem Motto „Die Sprache der Musik" geboten.



Die afrikanische Band "Nampezik" spielt gemeinsam mit der Stadtmusikkapelle Altheim. Die Künstler der Gruppe Nampezik stammen alle von bekannten Griot-Familien Westafrikas. Mit dabei ist auch Ladji Kanté, der seit kurzem in der Gemeinde Weng wohnt.



Das Konzert beginnt um 18.30 Uhr. Vorverkaufskarten um 10 Euro gibt es bei Spiel + Sport Hatzmann, in der Volksbank Altheim oder bei Ladji Kanté unter ladji@yahoo.com bzw. 0660/596 0078. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 12 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sind frei.