Endlich wieder Einkochzeit

18.07.2017, 09:12 Uhr

Aus sonnengereiften, süßen Früchten entstehen köstliche Marmeladen.

BEZIRK (ach). Ob auf knuspriger Semmel, würzigem Brot oder feinem Kipferl. Marmelade ist beim Frühstück der Klassiker schlechthin. Am besten schmeckt`s selbstgemacht.Elfi Berer von der Vinothek z´Aching kocht seit vielen Jahren delikate Fruchtaufstriche ein, welche in der Vinothek sowie am Braunauer Wochen- und Bauernmarkt angeboten werden. Das meiste Obst kommt aus ihrem Garten, ungewöhnliche Kreationen wie Yostabeere, eine Kreuzung aus schwarzer Ribisel und Stachelbeere, sind keine Seltenheit.

Süße Vielfalt

Pesto-Saucen

Rezepttipp Marillenmarmelade

Nur frische, reife und einwandfreie Früchte kommen der Hobbyköchin gewaschen und kleingeschnitten in den Kochtopf. Dann werden Gelierzucker und Zitronensaft zugegeben. Für eineinhalb Kilo Früchte verwendet Berer ein halbes Kilo Gelierzucker 3 : 1 (drei Teile Frucht, ein Teil Zucker) aus dem Handel. „Die Kunden schätzen unsere Fruchtaufstriche, weil man die natürliche Süße der Früchte herausschmeckt.“. Das Gemisch bei kleiner Hitze zum Kochen bringen und Schaum abschöpfen. Nach rund zehnminütigem Köcheln und ständigem Umrühren ist die Marmelade, nachdem sie durch die Flotte Lotte und ein Sieb passiert wurde, abfüllbereit. Marmelade noch heiß in sterile Gläser geben, mit einem mit Rum ausgespülten Deckel verschließen.In satten Grüntönen schimmern die Pestos von Elfi Berer. Für die Zubereitung verwendet sie stets nur frische Kräuter. Im Mörser werden je nach Erntezeit Bärlauch oder Basilikum mit Petersilie Aroma erhaltend zerstoßen, um sich im Anschluss mit hochwertigem Öl, Salz und kleingehackten Walnüssen zu einer cremigen Konsistenz zu verbinden. In saubere Gläser abgefüllt und dunkel gelagert halten die Pestos ungeöffnet bis zur Ernte im nächsten Jahr.1,5 kg Marillen, 0,5 kg Gelierzucker 3 : 1, Saft einer Zitrone, Prise Zimt, 1 Vanilleschote.Reife, einwandfreie Marillen waschen, abtropfen lassen. Früchte entkernen und klein schneiden. Mit Gelierzucker und Zitronensaft in einen Topf geben und vermengen. Gemisch eine Stunde ziehen lassen. Danach aufkochen, Schaum nach Entstehen abschöpfen. Eine Prise Zimt und eine Vanilleschote zugeben und unter ständigem Umrühren zehn Minuten kochen lassen. Noch heiß in Gläser abfüllen.