Freibad-Saisonstart wetterbedingt verschoben – Hallenbad bleibt weiterhin geöffnet

27.04.2017, 11:02 Uhr

Aufgrund von Schwimmbewerben ist das Hallenbad an drei Vormittagen geschlossen: Am Samstag, 29. April (9 bis 12 Uhr), am Dienstag, 2. Mai (9 bis 13 Uhr) und am Mittwoch, 3. Mai (9 bis 14 Uhr).

Alle Öffnungszeiten und weitere Informationen zu Hallenbad, Freibad und Sauna sind auf der Homepage der Stadtgemeinde unter www.braunau.at/Aktuelles zu finden.Die Freibad-Saisonkarten 2017 sind ab 1. Mai für das Hallenbad gültig, ansonsten gelten die üblichen Eintrittspreise im Hallenbad.Wie lange das Hallenbad noch geöffnet bleibt beziehungsweise wann das Freibad geöffnet werden kann, hängt vom Wetter ab. Aktuelle Informationen dazu gibt es online auf www.braunau.at/Aktuelles oder unter der Telefonnummer 07722/808-333.„Wir versuchen für unsere Badegäste so flexibel wie möglich zu sein. Natürlich erfordert die Freibad-Öffnung jedoch eine gewisse Vorbereitungszeit. Die Erwärmung des Badewassers wäre bei den momentanen, derart niedrigen Außentemperaturen, nachts zum Teil um den Gefrierpunkt, wirtschaftlich und ökologisch nicht vertretbar“, erklärt Bürgermeister Johannes Waidbacher.