Freikarten für Pontigoner Musikfest gewinnen

Zum 110-Jährigen veranstaltet die Musikkapelle St. Pantaleon ein großes Fest. Gefeiert wird von Freitag, 16. Juni, bis Samstag, 18. Juni, im Festzelt neben der Neuen Mittelschule in St. Pantaleon.Der Freitag startet unter dem Motto "Voixmusi 'echt'" um 20 Uhr. Moderiert wird der Abend von Traudi Siferlinger. Folgende Bands werden am Freitag auftreten: Knedl & Kraut, Bleamibrocker, Tirolerisch g'spielt und die Haunsbergmusi. Karten kosten im Vorverkauf 13 Euro, an der Abendkasse 15 Euro und sind bei allen Musikanten, sowie über oeticket.com erhältlich.

Karten zu gewinnen

Am Samstagabend gibt's einen Festumzug. Anschließend sorgt die Blaskapelle Jung Otting für Unterhaltung. Der letzte Tag, 18. Juni, steht unter dem Motto "Im Schritt Marsch...". Am Vormittag werden Musikkapellen bei der Marschwertung ihr Können unter Beweis stellen. Danach findet der Festakt statt, die Trachtenmusikkapelle St. Georgen bei Salzburg heizt im Festzelt ein.die BezirksRundschau verlost 2x2 Freikarten für die Freitagsveranstaltung "Voixmusi 'echt'". Einfach auf "Mitmachen" drücken und mit etwas Glück gewinnen.