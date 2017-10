Herbstkonzert in St. Johann am Walde

Eine musikalische Reise von der Vergangenheit in die Gegenwart bietet der Musikverein Saiga Hans seinem Publikum am 21. Oktober um 20 Uhr und am 22. Oktober um 14 Uhr beim Herbstkonzert in der Mehrzweckhalle.



Auch das Jugendorchester ist wieder an beiden Tagen dabei. Ein bunter Streifzug durch die verschiedenen Musikgenres wird unter der Leitung von Reinhard Forstenpointner und Marlene Wilhelm zum Besten gegeben.



Fotos: A. Berer