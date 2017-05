, Raitfeldstr. 3 , 5280 Braunau am Inn AT

HAK , Raitfeldstr. 3 , 5280 Braunau am Inn AT

Julia Neuländtner und Maria Enthammer von der Abend-HAK Braunau organisieren einen Infoabend über die Ausbildungsmöglichkeiten in der Abendschule. Der Vortrag findet am 24. Mai von 17 bis 19 Uhr in der Handelsakademie statt. Die beiden stehen an dem Abend auch gerne für jegliche Fragen zum Thema bereit.