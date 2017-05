Karten für Monika Krautners Lesung gewinnen

Buchstabenmutter liest zum Vatertag.



Mit ihrer bodenständigen, humorvollen Art sorgt die Innviertler Buchautorin Monika Krautgartner immer wieder für gute Stimmung. Am Samstag, 10. Juni, wird sie in Mining kleine Geschichten unter dem Motto „Heiteres zum Vatertag“ lesen. Die Mininger „Hie und Da Musi“ wird das Programm musikalisch umrahmen. Die Lesung findet bei Schönwetter im herrlichen Gastgarten das Gasthauses „Honigwirt“ statt, bei Schlechtwetter im Saal. Beginn ist um 20 Uhr, Karten gibt es um sieben Euro in der Gemeinde Mining oder der Raiffeisenbank Mining. An der Abendkasse bezahlen Herren acht Euro, Damen neun Euro. Auf alle Besucher wartet zudem eine kleine Überraschung.



Die BezirksRundschau verlost 2x2 Freikarten für die Lesung. Einfach unten auf "Mitmachen" drücken und mit etwas Glück gewinnen!