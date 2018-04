Köstlich und herzlich: Zu Gast beim „Wirt z’Schweigertsreith“

21.04.2018, 10:00 Uhr

MARIA SCHMOLLN (fech). Der „Wirt z’Schweigertsreith“ liegt nur ein kleines Stück außerhalb des malerischen Wallfahrtsortes Maria Schmolln, im gleichnamigen Ortsteil Schweigertsreith. Direkt neben dem Dorfbrunnen, der erst vor wenigen Jahren restauriert wurde, steht das Wirtshaus, das Corinna Lachner in vierter Generation führt. Von der jungen Chefin bekommen wir nicht nur einen Einblick in das Wirtshaus, sondern auch einen köstlichen Rezept-Tipp für die bevorstehende Spargel-Saison.

Beim Wirt z’Schweigertsreith treffen echte Bodenständigkeit auf beste Innviertler Küche, die mit der richtigen Priese Raffinesse für ein einmaliges Geschmackserlebnis sorgt. Seit knapp drei Jahren führt die 26-jährige Wirtin den Familienbetrieb ihrer Eltern fort. Das macht sie mit viel Herzblut und Leidenschaft für ihre Gäste aus Nah und Fern.Corinna Lachner hat ein Gespür dafür, nicht nur den kulinarischen Bogen von urig bis modern zu spannen, sondern auch die Atmosphäre in ihrem Wirtshaus vermittelt sofort wohlige Bodenständigkeit, gemixt mit dem richtigen, modernen Ambiente.Dass dieser Spagat auch kulinarisch erfolgreich gespannt wurde, liegt vor allem in den Händen von Koch und Bruder Christopher, sowie Mama Andrea, die gemeinsam die Kochlöffel in Schweigertsreith in Händen halten.„Bei uns hilft die ganze Familie fest zusammen. Eltern und Geschwister packen alle mit an. Das ist ganz wichtig und auch schön“, weiß die junge Wirtin sehr zu schätzen.Kulinarisch wird natürlich bewusst regional und saisonal gekocht: Fleisch, Gemüse und Milchprodukte kommen aus der unmittelbaren Region. Das Wild kommt von der Jägerschaft Maria Schmolln und Treubach. Kalb und Lamm sogar direkt vom eigenen Bauernhof, den Papa Georg bewirtschaftet, der auch an der Ausschank im Wirtshaus tatkräftig mithilft und sowieso immer zur Stelle ist, wenn er gebraucht wird. Auch für die hausgemachten, köstlichen Mehlspeisen ist der Wirt z’Schweigertsreith weitum bekannt.An den Sonn- und Feiertagen wird in Schweigertsreith zum Mittagstisch geladen. An den anderen Tagen ist von 9 bis 23 Uhr geöffnet und eine etwas kleinere, aber sehr feine Speisekarte sorgt für den richtigen Genuss. Montag und Donnerstag ist Ruhetag.Auch zum Feiern besonderer Anlässe, wie Taufen, Geburtstage, Weihnachtsfeiern u.v .m., bieten die verschiedenen Räumlichkeiten Platz: Egal ob in der Gaststube, im Nebenzimmer, im Stüberl, im Saal oder jetzt im Sommer auch im Gastgarten – bis zu 200 Gäste finden in Schweigertsreith Platz und sind von dem Familienbetrieb, in dem Gastfreundschaft und Herzlichkeit ganz groß geschrieben werden, bestimmt allesamt begeistert.Wer sich gerne einmal selbst von Corinna und ihrer Familie kulinarisch verwöhnen lassen möchte, kommt entweder zum köstlichen Frühstück nach Schweigertsreith (auf Vorbestellung) oder am bevorstehenden Muttertag mit der Mama und all seinen Liebsten zum Mittagessen (um Reservierung wird gebeten).Weitere Highlights und ein fixer Bestandteil im Kalender beim Wirt z’Schweigertsreith sind, neben den kulinarischen Köstlichkeiten, wie Spargel, Burger, Eierschwammerl, Lamm und Wild, auch das Big-Band Sommer-Konzert, das Herbstfest mit Livemusik, das Preiswatten der Zeche oder der Stefaniball der Schmollner Imker geworden.Egal, ob der wöchentliche Stammtisch der Einheimischen oder eine besondere Feier in angenehmer und entspannter Atmosphäre – in Schweigertsreith sind alle Gäste herzlich willkommen und werden bestens umsorgt und verwöhnt.