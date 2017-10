Lesung zum Thema Trauer

„SILBERPERLEN“

WO TRAUERNDEN DIE WORTE FEHLEN



MIT ANITA RACHBAUER MUSIKALISCH BEGLEITET VON WINKLER SIGRUN & ALOIS



Es bietet sich an diesem Abend eine wunderbare Gelegenheit, um still über den Kreis des Lebens in der Gemeinschaft lieber Menschen nachzudenken.

SILBERPERLEN - wo Trauernden die Worte fehlen. Das Buch handelt vom Abschied nehmen, der Stille und der Hoffnung. Es wurde für Menschen geschrieben, die Angehörige verloren haben. Anita Rachbauer gelingt es, dem Tod etwas Tröstliches zu geben. Sie sieht im Ende den Anfang: "Nicht der Tod hat das letzte Wort."



Veranstalter: Pfarre Maria Schmolln, freier Eintritt - freiwillige Spende