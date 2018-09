Literatur im Pfarrheim

20.09.2018, 14:59 Uhr

Die beliebte Autorin Judith W. Taschler liest aus ihrem neuen Buch "David".

"David"

UTTENDORF. Judith W. Taschler kommt am 12. Oktober nach Uttendorf, um aus ihrem neuen Buch "David" zu lesen.In dem neuen Roman verbindet Taschler ihren literarischen Anspruch mit einer klaren, unverwechselbaren Sprache und kreiert auf diese Weise ein ganz persönliches, unverwechselbares Werk. Sie erzählt anspruchsvoll, raffiniert und psychologisch dicht über Familienbeziehungen, Identität und Adoption.Taschler lebt in Innsbruck und schreibt Romane für ein breites Publikum. Auf der Basis berührender, eindringlicher Geschichten mit Identifikationspotenzial fesselt sie literarisch und belletristisch orientierte Leser gleichermaßen.Für den Roman "Die Deutschlehrerin" bekam sie 2014 den Friedrich-Glauser-Preis und ihr gelang mit ihrem Debüt der Einstieg in die Spiegel Bestsellerliste.

Zur Lesung

Die Lesung beginnt um 20 Uhr im Pfarrheim Uttendorf. Der Eintrittspreis beträgt 6 Euro.Für die Bewirtung sorgt das Team der Pfarrbücherei Uttendorf. Die musikalische Umrahmung wird von Pat Schoibl und Elisabeth Danecker gestaltet.