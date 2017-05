Nachhaltigkeit sichtbar machen

09.05.2017, 12:02 Uhr

22. Mai bis 9. Juni: Die "Aktionstage Nachhaltigkeit" bieten spannende Themen im Innviertel

INNVIERTEL. "Menschen.Machen.Morgen": Unter diesem Motto stehen die diesjährigen "Aktionstage Nachhaltigkeit" vom 22. Mai bis 9. Juni. In ganz Oberösterreich werden dazu unterschiedliche Events veranstaltet. Auch im Innviertel wird etwas geboten: In Munderfing finden beispielsweise die "Mobilitätswochen" statt. Hier können von 15. Mai bis 9. Juni kostenlos diverse Elektrofahrzeuge getestet werden. Taiskirchen veranstaltet am 28. Mai den "GuaTen Wandertag". Dabei werden Produzenten der Lebensmittelkooperative "FoodCoop GuaT" besucht. Alle Informationen zu diesen und allen weiteren Veranstaltungen erhalten Sie unter nachhaltigesoesterreich.at