Neue Homepage des Stadtmarketings Braunau-Simbach geht online

26.07.2017, 18:42 Uhr

Neben aktuellen News und Inhalten rund um das Stadtmarketing und die Städte Braunau und Simbach findet man Informationen zur Region und einzelnen Themenbereichen, wie unter anderem Einkaufen und Parken in Braunau und Simbach, Freizeit, Rad- und Wanderwege, Ausstellungen und Messen sowie zum Wirtschafts- und Bildungsstandort Braunau-Simbach.Ein besonderer Fokus liegt auf den vielen Veranstaltungen und Events vor Ort, die zeigen, dass in Braunau-Simbach stets Einiges geboten ist. Über ein eigenes Anmeldeformular haben Veranstalter und Vereine zudem die Möglichkeit, kommende Veranstaltungen und Events, die in Braunau-Simbach stattfinden, im interaktiven Kalender veröffentlichen zu lassen.Inhalte, Informationen und Berichte werden nun laufend aktualisiert und erweitert. Durch zahlreiche Links zu den Websites lokaler Institutionen und Akteure in Braunau-Simbach wird der Informationsfluss multipliziert und die Websitebesucher direkt zu den gewünschten Inhalten weitergeleitet.Fotos: STS