Am Freitag, 20. Oktober, findet um 19.30 Uhr ein Vortrag zum Thema "Pilgern - ich bin dann mal weg" mit Anna Höfer, Pilgerwegbegleiterin, in der Mehrzweckhalle Maria Schmoll statt.Aufbrechen, sich aufmachen, suchen, Hörende(r) sein, Sehende(r) sein, Grenzen erfahren, intensiv leben und das LEBEN hautnah spüren. Diese Erfahrungen gewinnen in Zeiten wachsender Hektik und seelischer Belastungen zunehmend an Bedeutung. „Pilgern ist IN“ - das hat seine Gründe. Wer sich mit der Lebensrealität auseinandersetzen will und neue Perspektiven sucht, macht sich auf den Weg. Sich selbst, die Mitwelt, die Schöpfung neu wahrnehmen. Pilgern ermöglicht ein tieferes ErLEBEN.

Der Abend gibt Impulse zum Thema „Pilgern", interessante Bildbeiträge und Informationen zu Pilgerwanderungen auf dem Marienwanderweg, Johannesweg und Jakobsweg.Im Anschluss Erfahrungsausstauch mit PilgerInnen aus Maria Schmolln.Freiwillige Spenden.