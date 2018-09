Programmierkurs für Kids an der HTL

20.09.2018, 15:05 Uhr

Die HTL Braunau veranstaltet an drei Samstagen im Oktober einen Programmierkurs für Kinder.



"Programmieren für Kids"



Anmeldung

BRAUNAU. Die HTL Braunau hat sich für Informatikinteressierte Kinder der 4. Klasse AHS oder NMS wieder etwas besonderes einfallen lassen: An drei Samstagen im Oktober erfahren die jungen Teilnehmer in kleinen Gruppen, was hinter Software steckt und lernen auch, erste Programme zu schreiben."Programmierkenntnisse und logisches Denken sind für sehr viele Berufe von immer größerer Bedeutung. Programmieren fördert das logische und mathematische Denken und heutzutage ist es einfach gut, wenn man nicht nur Software-Anwende ist, sondern auch ein Verständnis dafür hat, wie Betriebssysteme und Programme funktionieren", so Abteilungsvorstand Gerda Schneeberger. Die Informatiklehrer ihrer Abteilung veranstalten unter Mithilfe von HTL-Schülern der höheren Klassen den Kurs "Programmieren für Kids". Der Kurs findet am 6., 13. und am 20. Oktober, jeweils von 8 bis 12.30 Uhr statt.Der erste Kursteil beschäftigt sich mit der Frage, wie Computer rechnen. Im zweiten Teil wird bereits ein eigenes Computerprogramm erstellt. Im letzten Schritt werden dann die Programme gemeinsam optimiert."wenn du also dein Technikinteresse testen und dir die HTL Braunau anschauen willst, dann probiere in den drei Tagen aus, ob dir Programmieren Spaß macht. Wir freuen uns auf dich und wir wissen, dass du mit einer tollen Erfahrung wieder nach Hause gehst", lädt Direktor Hans Blocher zur Teilnahme an der Veranstaltungsreihe ein.Für die kostenlose Veranstaltung kann man sich jederzeit online auf der HTL Homepage unter www.htl-braunau.at/programmieren-fuer-kids anmelden. Dort gibt es auch einen Folder mit genaueren Infos. Anmeldeschluss ist der 28. September.