Sommerdrinks eiskalt genießen

Schüler der Landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschule Mauerkirchen kreierten köstliche Sommerdrinks.



MAUERKIRCHEN (ach). Der nächste Sommer kommt bestimmt. Als Alternative zu Bier, Radler oder Wein bieten sich an heißen Tagen coole Sommerdrinks an.Aus einigen Zutaten und ein wenig Aufwand entstehen köstliche Cocktails mit Genussgarantie. Wichtig ist, dass die Ingredienzien bei der Verarbeitung kalt sind. Schülerinnen des dritten Jahrgangs haben mit Unterstützung ihrer Lehrkraft für Getränkekunde, Dipl.-Sommeliére Barbara Schöffegger, „Frozé“, „Toni“ und „Cinderella“ kreiert und „Toni“ gleich einheitlich zum Lieblingsdrink gekürt. „Cindarella ist die alkoholfreie Variante für den Caipirinah. Toni ist für jede Tageszeit und der Frozé als Aperitif gedacht“, erklärt Barbara Schöfegger die Eigenkreationen der Gastro-Gruppe.

Zutaten und Zubereitung: 1/8 l Rose Wein, 5 Eiswürfel, 1 cl Zitronensaft und eine Prise Zucker in den Mixer geben und 15 Sekunden mixen, bis eine sämige Masse entstanden ist. In einem Cocktailglas mit einem Minzeblatt kredenzen.2 cl Gin und 8cl Apfelsaft in ein Rotweinglas geben. Mit 6 cl Tonic auffüllen und mit Rucola und Orangenzesten dekoriert servieren.1 Limette im Glas zerstoßen. Zwei Esslöffel Rohrzucker und Crashed Ice (das Glas sollte ganz voll sein) zugeben und mit 0,2 l Ginger Ale aufgießen.Wir wünschen gutes Gelingen und eiskalten Genuss!