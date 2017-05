Unser Geheimtipp für einen Ausflug in die Natur: Das "Heckenlabyrinth der Menschenrechte"

11.05.2017, 13:35 Uhr

Das Mattigtaler Heckenlabyrinth der Menschenrechte (MHM) liegt zirka 200 Meter westlich der Ortschaft Reichsdorf und vom Mattigtalradweg/Triftweg entfernt. Auf einer Fläche von rund 3.000 Quadratmetern erstreckt sich ein oktogonales Hainbuchenlabyrinth mit 64 Metern Durchmesser. Kornelkirsche und Hainbuche sowie mit Moos bewachsene Tuffsteinelemente begrenzen den Weg. Birke, Nuss, Feldahorn, Buche, Linde und jede Menge Kirschbäume verstärken das Naturerleben und spenden im Hochsommer ausreichend Schatten.

Wird das Labyrinth selbst von Hagebutten umringt, so wächst im Zentrum eine weitere Bienenweide in Form eines Lavendelringes heran. Das Labyrinth ist den Menschenrechten gewidmet und gibt damit auch Anlass zum Nachdenken. Es hat in der Mitte einen größeren Platz und wird auch als Freiraum für Veranstaltungen oder Schulausflüge zur Verfügung gestellt. Während Eltern die vier Rastplätze des naturnah und abwechslungsreich gestalteten, 760 Meter langen Weges besonders schätzen, nutzen Kinder die zahlreichen Versteckmöglichkeiten und halten sich an die Naschecken mit Brombeeren und Johannisbeeren.Generell ist das Heckenlabyrinth frei zugänglich, größere Gruppen werden aber gebeten, sich im Vorhinein bei Initiator Norbert Knoll unter Tel. 0680/2454838 anzumelden. Das Projekt wurde aus Naturschutzmitteln des Landes OÖ gefördert.