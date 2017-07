Zeitbank bietet Kurs zur Sturzprävention an

15.07.2017, 17:55 Uhr

Start ist am 15. September 2017 um 14.15 Uhr im Turnsaal der Neuen Mittelschule in Friedburg. Es werden zwei Gruppen mit jeweils zehn Teilnehmern gebildet. Bei Interesse wird um eine rasche Anmeldung bei Siegrid Pammer unter Tel. 0664/9910687gebeten. Die Kurskosten werden von der OÖGKK übernommen.

Austausch und gemeinsame Bewegung in KleingruppenSpezielle Übungen zur Verbesserung von Gleichgewicht, Kraft und ReaktionMit einfachen Bewegungsaufgaben wird auf persönliche Stärken und Schwächen eingegangen.Fortschrittkontrolle durch Trainerin Silvia StallingerÜbungen für Zuhause in Wort und Bild inklusive KursunterlagenZwölf Einheiten zu je 50 Minuten, ein Mal wöchentlichPersonen ab 70 Jahren, in Oberösterreich versichert (jede Versicherung)Fotos: Erich Stütz