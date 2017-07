Zwei Tage Party auf der "Insel" in Achenlohe

Die Landjugend Munderfing lädt am 5. und 6. August 2017 zum Inselfest in Achenlohe ein. Am Samstagabend findet ab 20 Uhr eine große Discoparty mit DJ Stardust statt. Dank einem großen Bierzelt findet die Veranstaltung bei jedem Wetter statt. Wer schon vor 21 Uhr kommt, muss keinen Eintritt (6 Euro) zahlen. Am Festgelände befinden sich neben den üblichen Bars auch eine Weinlaube, Weißbierbar und eine Schirmbar.



Beim Frühschoppen am Sonntag ab 10.30 Uhr sorgen "die Halunken" für gemütliche Frühschoppenstimmung. Dazu gibt es Grillhendl, Schnitzel, Pommes und alles was zu einem ordentlichen Frühschoppen dazu gehört. Neben der musikalischen Umrahmung gibt es am Sonntag auch ein „Kistensteigen“ und für die kleinen Gäste „Kinderschminken“.