12.10.2017, 21:39 Uhr

: Die Landjugend Tarsdorf hat am Kirtag fleißig Bauernkrapfen und Pofesen gebacken und spendeten diesen Erlös an die Sonneninsel in Seekirchen. Bei der Übergabe (v.l.): Leiter Stefan Hollersbacher, Geschäftsführer Thomas Janik, Leiterin Johanna Sommerauer