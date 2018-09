32 neue Rotkreuz-Offiziere angelobt

12.09.2018, 10:42 Uhr

Rasche und professionelle Hilfe rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr: Dafür steht das OÖ. Rote Kreuz. „Fort- und Weiterbildung ist ein wichtiger Faktor, um die Qualität der angebotenen Leistungen unserer Organisation zu halten bzw. zu steigern. Im Ernstfall gilt es nicht nur einen kühlen Kopf zu bewahren, sondern oftmals unter schwersten Bedingungen wichtige Führungsaufgaben in Einsatzleitungen oder Rettungskommanden zu übernehmen. Dafür benötigen wir die speziell ausgebildeten Mitarbeiter – die Rotkreuz-Offiziere“, so der Präsident des OÖ Roten Kreuzes Dr. Aichinger Walter über die Führungskräfte.

Zwei Jahre dauerte die Ausbildung und beinhaltete neben Schwerpunkten zu Einsatztaktik und Einsatzführung auch Management-Themen wie Kommunikation, Rhetorik und Teamführung.Unter den neuen Offizieren ist auch eine Mitarbeiterin aus dem Bezirk Braunau, die 25- jährige Lisa Stober aus Braunau, eine Mitarbeiterin an der Ortsstelle Mattighofen. „Neben der fachlichen Ausbildung nahm auch die Persönlichkeitsentwicklung einen hohen Stellenwert ein, was oft sehr fordernd war, aber letztlich ein enormer Gewinn für die Tätigkeit im Roten Kreuz und für einen selbst“, so Stober.Weitere Informationen über das Rote Kreuz im Bezirk Braunau erfahren Sie unter https://www.roteskreuz.at/braunau und unter