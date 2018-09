Am Fest der Begegnung wurde gemeinsam gefeiert

17.09.2018, 10:41 Uhr

Im Fokus stand – wie auch schon im Vorjahr - die Begegnung von Menschen, was sehr deutlich am Fest spürbar war.Die Volkstanzgruppen aus Treubach und Bosnien zeigten den Besuchern ihr Können und luden zum gemeinsamen Tanzen ein, was sehr gut gelang! Außerdem gab es Musik von Tracy bond aus Linz und der bekannten Band Buntfink.

Eliran Hasson begeisterete die Kleinen mit seiner Bubble Clown Show aber auch das Malen mit Nina Pommer (Sonnen.Atelier) kam super an.Das Fest war eine rundum gelungene Veranstaltung. Die Besucher feierten und tanzten gemeinsam. Ein weiterer und sehr gelungener Beitrag zu einem guten Zusammenleben in der Stadt Braunau!Unterstützt wurde das Fest durch die Stadtgemeinde Braunau und den Lions Club, HPI, Optimo, SPAR Bruckbauer und Zagler Naturladen.