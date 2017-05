Einladung zur Maiandacht - Rotes Kreuz Braunau

02.05.2017, 10:55 Uhr

Braunau am Inn: Rotes Kreuz | Die Lebenshilfe Braunau, die Rot Kreuz Ortstelle und das Mobile Hospizteam des Roten Kreuzes halten eine Maiandacht mit Fahrzeugsegnung durch Stadtpfarrer Mag. Marek Nawrot ab.Wir laden Sie herzlich ein - am Mittwoch den 16.Mai 2017 um 19:00 Uhr.Wo: Rot Kreuz Ortstelle Braunau, Jubiläumstr.6, 5280 Braunau am InnBei Schönwetter: Im Garten der Lebenshilfe Braunau.Anschließend gibt es eine Agape und einen Austausch miteinander!Wir freuen uns auf Ihr Kommen.Weitere Informationen über das Rote Kreuz im Bezirk Braunau erfahren Sie unter: http://www.roteskreuz.at/braunau und